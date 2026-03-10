Un jalón de oreja a la AAUD

Los residentes del Camino Real en Betania y la Calle 66 ya venían poniendo querellas por la mala recolección de la basura, incluso, el viernes pasado pusieron un reporte, pero lo del domingo fue inaudito. Un empleado de la AAUD se fue contra un residente y lo golpeó como si estuviera en un ring de boxeo, esto cuando los vecinos discutían porque no se querían llevar los desechos. No pueden negar el incidente porque ya vi el video donde quedó grabado el golpe; el director debe poner una sanción ejemplar a los involucrados.