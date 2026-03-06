Tipificarán el delito de exhibicionismo

Hasta que por fin hay una disposición que busca penalizar el delito de exhibicionismo y dicta otras disposiciones. Ya es momento que la gente se eduque, cambie el chip de que “es normal enseñar sus partes íntimas en público”, cometer actos libidinosos y cuanto mal comportamiento se le ocurra en la calle. Esperemos que el proyecto de Ley No. 435, el cual adiciona un artículo al Código Penal, sea bien acogido en su caminar en la Asamblea Nacional y se convierta en ley de la República. Ya basta de la indecencia y todos debemos apoyar.