Sin agua potable en el país que más llueve

“En el país que más llueve no tenemos agua”, dijo hace poco un aspirante presidencial, una frase que alude principalmente, aunque no exclusivamente, al Idaan. En este sentido, el director de la institución salió al paso de las críticas y señaló a Metro Libre que “vivimos en un país que se gasta 2 mil millones de dólares en líneas del Metro cada cinco años, pero que no hemos hecho lo mismo, con la inversión de agua potable”. En fin, si de crisis mil veces analizadas por expertos hablamos, esta tiene un puesto asegurado entre los primeros.