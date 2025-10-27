¿Se están educando los muchachos?

Quedé en una sola pieza tras ver el video en el que una mujer adulta es supuestamente acosada por cuatro estudiantes de secundaria, jóvenes sí, pero que la superaban en tamaño y fuerza, evento que fue captado por la ministra de Educación Lucy Molinar.

En redes sociales la gente defiende a los muchachos, pide que se investigue, pero quien no estuvo en el lugar, no puede sacar conjeturas de ningún lado.

En muchas ocasiones estos estudiantes no respetan a los adultos, lo vimos con el policía en 5 de Mayo; ¿van a la escuela a qué?, ¿qué aprenden?