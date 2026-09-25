Salud mental y adicciones en las calles

Se necesitan políticas más estrictas y una coordinación entre diversas instituciones para ofrecer atención integral y sacar de las calles a las personas con problemas de salud mental o adicciones. Solo basta caminar unas cuadras por la ciudad para encontrarse con esa realidad: desde la 5 de Mayo y Calidonia, hasta zonas como Marbella, Paitilla, Obarrio y la propia Calle 50. Hace poco presencié a un sujeto dentro de un basurero hacia Punta Pacífica, rompiendo bolsas para reciclar latas. No podemos seguir ignorando a esta población; no todo es hacer aceras y pintar calles.