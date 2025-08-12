Revisión de las cotizaciones

Con esto de “Mi retiro seguro”, en la CSS, la gente está descubriendo bellezas, no solo de cuántas cuotas tiene sino cuántas jamás fueron registradas. Sí, muchas personas que trabajaron en sitios como supermercados, restaurantes u otras empresas, cuando apenas salían del colegio, no tienen ese porcentaje, pues algunos solo tenían contratos por tres meses. ¿El tema aquí es cómo probarlo pasados muchos años? Las autoridades deben estar pendientes de esas empresas que realizan contratos cortos, descuentan seguro y no lo registran.