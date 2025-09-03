Reubicación y ofertas de trabajo

Es una constante ver a gente vendiendo chances, frutas, con puestos improvisados en cualquier esquina.

Es más, cada día que transitamos por algún lugar notamos un emprendimiento nuevo, lo que indica que la necesidad está empujando a los panameños a buscar el pan, sobre todo en estos últimos meses del año, en que todos quieren una buena cena en la mesa y pasar las fiestas en familia.

Esta situación obliga al Estado y empresas privadas a generar empleos para que culmine la informalidad y el panameño logre algo más estable.