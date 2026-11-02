Recordar a los que ya no están

La última década nos ha traído avances tecnológicos, innovación y un gran crecimiento como país. Sin embargo, también ha sido un periodo difícil que nos ha arrebatado a seres queridos: una pandemia, inundaciones, virus y, recientemente, un terremoto.

Aunque la resiliencia es nuestra mayor fortaleza, resistir no significa olvidar. En nuestros corazones sigue latiendo el recuerdo de ese amigo, del vecino, del hermano que perdimos en el camino.

Hoy, en el Día de los Difuntos, hagamos una pausa para recordar con profundo respeto a todos aquellos que dejaron una huella imborrable en nuestra historia y en nuestras vidas.