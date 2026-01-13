Que se vuelva moda adoptar mascotas

Cada semana, sitios en diversas partes del país comparten en redes sociales las fotos de animalitos recatados, desparasitados y listos para formar parte de una familia que los quiera como uno más del clan. Hace poco me enteré de que en El Valle de Antón está Doggo Fundacion Animal Rescue Of Anton, un refugio que alberga perros y gatos sin hogar y que la gente puede adoptar y/o ayudar a que tengan una bonita estancia en el lugar, donando alimentos y medicinas. Hay que dejar de pagar cifras exorbitantes por una mascota, hay que adoptar