Más de un centenar de pacientes recuperan la visión en Chiriquí

Más de 100 pacientes han recuperado la visión en los primeros días de la jornada intensiva de cirugías de cataratas y pterigión que se realiza en el Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández, en David, provincia de Chiriquí, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

Hasta la fecha se han realizado 135 intervenciones desde el inicio del Cataratón, que comenzó el miércoles 25 de febrero. La meta es alcanzar 400 cirugías antes del jueves 12 de marzo, fecha en que concluye esta mega jornada de salud.

Este esfuerzo es resultado de la colaboración entre el Despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Comando Sur de los EE.UU.

De la CSS explicaron que, un equipo multidisciplinario de oftalmólogos, anestesiólogos y personal de enfermería trabaja de manera continua para garantizar cirugías ambulatorias, seguras y de rápida recuperación, con una duración aproximada de 25 minutos cada una. Para ello, se han habilitado dos quirófanos equipados con tecnología de punta y todos los insumos necesarios para brindar las mejores condiciones a los pacientes.

“Los pacientes, en su mayoría con cataratas maduras, han mostrado una evolución posoperatoria favorable. Además, se realiza un seguimiento al día siguiente de cada cirugía para asegurar una recuperación adecuada”, añadieron de la entidad de salud.