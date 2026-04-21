¿Qué es lo que pasa con el agua?

Ya no hay diferencia entre el campo y la ciudad: el desabastecimiento de agua es parejo. Mientras el Idaan envía alertas culpando a la sequía y al lago Alajuela por la baja producción en Chilibre, los ciudadanos lidiamos con el drama semanal de bombas dañadas, piezas que se deterioran, se las roban o la falta de mantenimiento. Es inaceptable que, para quien paga su recibo, la única respuesta oficial sea una disculpa vacía. Con el ‘lo siento’ no lavamos los platos ni ejecutamos las tareas simples en el hogar. Esto hay que atenderlo con diligencia.