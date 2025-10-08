Prevención y mejorar los planes

Desde la pandemia en 2020, entre octubre y noviembre los aguaceros se intensifican por el paso de las distintas ondas tropicales y es una constante las inundaciones, los deslizamientos de tierra y también la gente que sigue construyendo en las orillas de los ríos, quebradas y no hablar de la ribera del mar.

Por más que las autoridades solicitan despejar esas vías, el humano insiste. Eso por un lado y por el otro están las construcciones que tapan los desagües, por eso tenemos constantes piscinas cada vez que termina un aguacero en la capital.