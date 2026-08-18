Al pie del cañón

Postergar la salud

Postergar la salud
Lineth Rodríguez
18 de agosto de 2026

Ir al médico al menos una vez al año para un chequeo general debería ser una regla de oro. Sin embargo, al entrar en la adultez o si padecemos alguna condición médica, esa frecuencia debe aumentar y ajustarse a nuestras necesidades. Actualmente, la falta de recursos económicos ya no es una excusa válida: el sistema ofrece alternativas para cada presupuesto, abarcando desde la red pública y policlínica hasta clínicas privadas y laboratorios particulares. Cuidar de nuestra salud física y mental no es un lujo, es una prioridad innegociable.

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