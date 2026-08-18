Postergar la salud

Ir al médico al menos una vez al año para un chequeo general debería ser una regla de oro. Sin embargo, al entrar en la adultez o si padecemos alguna condición médica, esa frecuencia debe aumentar y ajustarse a nuestras necesidades. Actualmente, la falta de recursos económicos ya no es una excusa válida: el sistema ofrece alternativas para cada presupuesto, abarcando desde la red pública y policlínica hasta clínicas privadas y laboratorios particulares. Cuidar de nuestra salud física y mental no es un lujo, es una prioridad innegociable.