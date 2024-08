La frase es empleada con frecuencia por el mandatario, con claro sentido sancionatorio a todo aquello que no aprueba. Y a propósito del agrio momento que vivió el ministro Chapman en la Asamblea esta semana, el presidente volvió a lanzarla. “Por ahí no van los tiros. No me van a chantajear como estaban acostumbrados en el gobierno anterior”, dijo a los diputados. La frase podría traducirse en “ese no es el camino”, una expresión que si bien no es de uso común, se entiende perfectamente bien si hay contexto de por medio.