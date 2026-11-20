Los animales domésticos como perros y gatos que son abandonados por sus dueños o crecen en lotes baldíos siguen aumentando en la ciudad. Lo peor es gente sin escrúpulos que intenta hacerles daño, ya sea a través de la comida o de cualquier otra forma premeditada. Las autoridades en los corregimientos deberían estar atentas a los sitios en los que se reportan estos casos y actuar con rapidez. Limpiar terrenos abandonados, sancionar el maltrato y fomentar campañas de esterilización son tareas urgentes. Proteger a quienes no tienen voz también refleja nuestra calidad humana.