Al pie del cañón

Pensando en las elecciones 2029

Pensando en las elecciones 2029
Lineth Rodríguez
28 de septiembre de 2026

Los problemas del país se concentran, además del agua (que nunca hay o llega de vez en cuando) en el alza del combustible, la comida y la seguridad, porque en los últimos años los índices de violencia siguen siendo altos.

A poco menos de dos años y medio de esta administración, las personas siguen buscando cómo solucionar los problemas principales y a esto se le suma la salud y la educación, que parecen serie de Netflix: no acaban nunca. Lo peor, una Asamblea pensando en las elecciones 2029, mientras todo sigue igual, solo buscan su tajada.

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Panamá
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