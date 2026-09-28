Los problemas del país se concentran, además del agua (que nunca hay o llega de vez en cuando) en el alza del combustible, la comida y la seguridad, porque en los últimos años los índices de violencia siguen siendo altos.

A poco menos de dos años y medio de esta administración, las personas siguen buscando cómo solucionar los problemas principales y a esto se le suma la salud y la educación, que parecen serie de Netflix: no acaban nunca. Lo peor, una Asamblea pensando en las elecciones 2029, mientras todo sigue igual, solo buscan su tajada.