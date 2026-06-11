No ignoremos las alertas

Las primeras víctimas por cabezas de agua y deslizamientos registradas durante la actual temporada lluviosa en Panamá recuerdan la importancia de actuar con prudencia ante las condiciones climáticas adversas.

Muchas de estas tragedias pueden prevenirse si la población evita cruzar ríos crecidos, respeta las alertas emitidas por las autoridades y permanece atenta a los informes oficiales. La prevención, la responsabilidad ciudadana y la atención a las recomendaciones de los organismos de emergencia son fundamentales.