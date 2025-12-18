Movilidad peatonal, un derecho

Las aceras, deben convertirse en el espacio seguro de los peatones, y repito la palabra peatones. Por muchos años, aunque son más las personas que transitan a pie, es cada vez menor el espacio que se asigna para trasladarse de un lado a otro. Las aceras se han convertido en estacionamiento, lugares para colocar postes de luz e incluso cadenas que impiden el paso. No importa, si eres o no una persona con discapacidad el usar las aceras es un reto y las autoridades deben contribuir con el derecho de libre tránsito que tenemos todos los panameños.