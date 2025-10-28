Medidas ante las constantes lluvias

Tras el paso del huracán Melissa y los efectos indirectos en Panamá, es importante que las personas que viven cerca o en áreas aledañas a zonas inundables tomen precauciones para evitar accidentes o incluso una desgracia.

Sabemos que las carreteras pueden colapsar en estas zonas, así como los cauces de quebradas y ríos, lo que deja vulnerables los diversos hogares.

Ante los riesgos, entidades de socorro como Sinaproc y los Bomberos han estado promoviendo una serie de medidas para que no nos sorprenda la situación. Se trabaja mejor si es desde la prevención.