En el siglo XXI y muchos recordamos las clases de primaria o secundaria donde nos enseñaban que la malaria diezmó a los trabajadores franceses durante los primeros intentos de construcción del Canal de Panamá, un suceso de hace más de un siglo. Por ello, resulta incomprensible que en plena era de la inteligencia artificial, la tecnología sofisticada y los mayores avances científicos de la historia, volvamos a padecer esta enfermedad. Está claro: estamos condenados a repetir los errores del pasado por no aprender la lección ni seguir las reglas.