Los peligros en los ríos y playas

En un país bordeado por agua como el nuestro, el deleite en los ríos y playa es una constante, pero la mayoría de las personas se olvida de los peligros y se confían.

En lo que va del verano 2026 ya hemos perdido varias vidas por inmersión tanto en playas como en ríos con todo y las alertas de los distintos estamentos se seguridad.

Es más, en las playas de San Carlos, ya la policía no va a luchar más con la gente, vigilarán hasta una hora prudente y después cada quien se hará responsable, pues les decían que hasta tal hora y se rehusaban a abandonar el lugar.