Al pie del cañón

Las penas de los jueces de paz

Las penas de los jueces de paz
Lineth Rodríguez
23 de julio de 2026

El Ministerio de Gobierno, Ministerio de Seguridad y los diputados tendrán que revisar cómo está la escala esa de las penas que imponen los jueces de paz, que a menudo dejan libre a los rateros de menor escala, con una multa irrisoria y la oportunidad de volver a delinquir. En Chiriquí, hay regiones en las que ya no aguantan los hurtos y lo mismo pasa en la ciudad, donde el robo se da ahora a punto de pistola. En algunos casos no agarran a nadie, se queda eso en investigación. En esto es que deben estar los diputados, no buscando leyes populistas.

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