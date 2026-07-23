Las penas de los jueces de paz

El Ministerio de Gobierno, Ministerio de Seguridad y los diputados tendrán que revisar cómo está la escala esa de las penas que imponen los jueces de paz, que a menudo dejan libre a los rateros de menor escala, con una multa irrisoria y la oportunidad de volver a delinquir. En Chiriquí, hay regiones en las que ya no aguantan los hurtos y lo mismo pasa en la ciudad, donde el robo se da ahora a punto de pistola. En algunos casos no agarran a nadie, se queda eso en investigación. En esto es que deben estar los diputados, no buscando leyes populistas.