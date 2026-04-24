Las fugas de agua potable

Escuchaba a un experto decir algo lógico: antes de perforar mil pozos, hay que tapar los huecos del sistema. Las fugas en la capital y las afueras son constantes. En la calle 58 de Obarrio, hay una rotura de agua limpia que lleva tanto tiempo que ya tiene pasto verde; mientras que, en Betania, las corrientes de agua potable en las calles son parte del paisaje. De nada sirve inyectar más agua a la red si no se corrigen los puntos de escape. Arreglar un lado para que se pierda en el otro es, simplemente, nadar contra la corriente, mientras a muchos no les llega una gota.