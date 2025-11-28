Las fechas que debemos recordar

Hoy se conmemora la Independencia de Panamá de España, acontecimiento que se dio el 28 de noviembre de 1821, y aunque los historiadores ya nos han dado las razones de por qué los festejos a lo largo del país son menos apoteósicos que los de principios de mes, no podemos dejar de recordarle a las nuevas generaciones el significado de la fecha, porque hoy en día la juventud, que tiene acceso a toda clase de información, desperdicia su tiempo viendo reels y videos en TikTok de cosas sin sentido.

El conocimiento jamás nos pesará, nos abrirá las puertas en las cosas menos pensadas; conocer un poco de nuestra historia nos llena de orgullo por el valor de nuestros próceres.