La vigilancia debe aumentar

Hay un problema serio con gran parte de la juventud en este país (principalmente de sectores populares) que no se sabe comportar de manera civilizada y eso se reflejó en La feria Internacional de La Chorrera.

Se hizo viral el video de varios muchachos que fueron en plan de todo, menos a pasarla bien, pues formaron una trifulca con patadas y puñetes.

La organización de la feria debería ser enérgica con este tipo de comportamientos, que solo destiñen el propósito de esta. Es un lugar que reúne a la familia y no debe ser manchado así.