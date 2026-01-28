Al pie del cañón

La vigilancia debe aumentar

Lineth Rodríguez
28 de enero de 2026

Hay un problema serio con gran parte de la juventud en este país (principalmente de sectores populares) que no se sabe comportar de manera civilizada y eso se reflejó en La feria Internacional de La Chorrera.

Se hizo viral el video de varios muchachos que fueron en plan de todo, menos a pasarla bien, pues formaron una trifulca con patadas y puñetes.

La organización de la feria debería ser enérgica con este tipo de comportamientos, que solo destiñen el propósito de esta. Es un lugar que reúne a la familia y no debe ser manchado así.

