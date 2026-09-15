La trifulca para cobrar el Pase U

Con tanta tecnología, avances en inteligencia artificial, redes sociales y las mejores plataformas digitales, sumado a los millones de dólares que el Estado invierte en digitalizar sus trámites, uno pensaría que las filas ya deberían ser cosa del pasado o, al menos, procesos ágiles y cortos.

Sin embargo, la entrega de las tarjetas del PASE-U en San Miguelito y Panamá Norte demuestra todo lo contrario: un escenario marcado por el caos, filas kilométricas y denuncias de supuesta venta de cupos. En plena era globalizada, este retroceso nos estanca en el tercermundismo.