La tecnología nos está superando

La modernización del sistema de pago con tarjeta en el Metro y Metrobús nos está superando a todos: tanto a los usuarios como a los encargados de la tecnología. Cada día surge un problema diferente, desde largas filas para salir hasta máquinas desprogramadas.

Ante el colapso y la falta de respuestas, los choferes optan por dejar pasar a la gente gratis para evitar las quejas. Urgen campañas de concienciación y docencia ciudadana sobre el nuevo sistema; el problema es que, por ahora, parece que ni el propio operador entiende cómo funciona.