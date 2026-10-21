La suma de muchos miedos

El sismo y sus constantes réplicas mantienen en incertidumbre a la población, pero este suceso también ha revivido miedos que parecían superados tras la pandemia del COVID-19: la paralización de eventos, turismo y actividades recreativas.

Sí, por un lado, debemos ser empáticos y apoyar la reconstrucción de las provincias afectadas para que las familias se sientan seguras; pero por otro, entendemos a quienes lo perdieron todo sin empleo en 2020-2021 y que, justo cuando comenzaban a levantarse, vuelven a trastabillar.