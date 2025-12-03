La salud mental es importante

En un nuevo capítulo de “hay que prestar atención a la salud mental” tenemos la situación con el señor que se quería lanzar ayer por el Puente de Las Américas, tras muchos padecimientos y entre ellos, el más grave, no poder hacer frente física ni mentalmente a la crisis en que se encuentra.

Para muchos es más fácil llevar un tema como ese, pero no todos tenemos la misma capacidad de resiliencia, por lo que se hace necesario que nuestras autoridades pongan en el reglón la salud mental. Hay un montón de males y este está entre los más peligrosos.