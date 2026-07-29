La contaminación de las fuentes de agua

Las evidencias de contaminación en distintos afluentes, ríos, quebradas y hasta las que son utilizadas para el consumo humano, son una alerta encendida hace muchos años, desde que permitimos que el río Matasnillo se convirtiera en esa corriente apestosa que atraviesa la ciudad. A esto se le suma la cría de animales sin tinas de tratamiento de aguas residuales, la creación de letrinas y los residuos de fábricas clandestinas; cada uno de estos desperdicios termina inevitablemente en una fuente hídrica; estamos acabando con el agua.