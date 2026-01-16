La agenda de las juntas comunales

Las Juntas Comunales han emprendido en los últimos años varias agendas, tanto deportivas como educativas y hasta para apoyar a los adultos mayores.

En diversas oficinas de estos pequeños gobiernos se presenta una cartelera veraniega para que los más pequeños aprendan, ya sea desde natación, baile, canto hasta actividades más intelectuales. Esa es la idea de esa entidad, que la gente vea y se entusiasme por el trabajo en comunidad, para mejorar; hay que recordar que cada persona en esos puestos ha sido elegida por y para el pueblo.