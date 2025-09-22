Flexibilidad en las medidas sanitarias

El refriado es una de las enfermedades más comunes durante los meses de lluvia, pero en las últimas semanas, las personas aseguran que les ha repetido el virus o que no se curan de forma rápida. Algunos expertos aseguran que esto se da porque se han flexibilizado las medidas sanitarias, ya no se usa la mascarilla ni el gel alcoholado, algo que nos enseñó la pandemia. A esto se le suma la automedicación, lo que termina en empeorar la enfermedad. Es increíble que afecciones comunes se conviertan en un riesgo con tanto conocimiento.