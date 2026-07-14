Entre ofertas bancarias y el acoso

Ya no podemos preguntar quién vende nuestra información a entidades bancarias a las que jamás hemos recurrido; es perder el tiempo, nunca hay respuesta y parece “legal” dentro del sistema o, por lo menos, así lo percibo. Lo que sí resulta extraño, e incluso cae en el acoso, es que manden constantemente correos de bancos con ofertas tentadoras. Peor aún es que estos mensajes lleguen a tu mensajería privada, esa que solo manejan Google y tu banco de confianza. ¿Habrá alguna manera de frenar esta insistencia, aparte del bloqueo?