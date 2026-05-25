El sarampión está de vuelta

A mediados de los años 90 se registraron los últimos casos autóctonos de sarampión en Panamá, haciendo pensar a esa generación que la enfermedad no sería una amenaza futura.

Sin embargo, en plena era de la inteligencia artificial y la transformación digital, cuando se asume una mayor capacidad crítica, el panorama cambia con la llegada de casos importados.

Al ser un virus de alta propagación, el contagio de persona a persona es inminente. La resistencia de los movimientos antivacunas continúa, pero esa postura jamás servirá de escudo protector.