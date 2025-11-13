El periodismo se enfrenta a la IA

Los tiempos de la comunicación son los que más rápido han evolucionado en los últimos 30 años. Los periodistas pasaron de las máquinas de escribir a las computadoras; luego, a los programas de edición de la información, la llegada de los buscadores, la edición en la nube, las redes sociales y, con estas, la inteligencia artificial: principales plataformas hoy en día para hallar contenido. Como siempre lo digo, el trabajo del periodista para hacerse un espacio ante este mar de tecnología está en saber aplicar todo su conocimiento y sus dudas para llegar a la verdad.