El juega vivo solo cambia de traje

La corrupción no nace en las instituciones, se cultiva en el día a día a través del “juega vivo” y de esa mentalidad del “¿qué hay para mí?”.

Existe una preocupante desconexión en la sociedad panameña: normalizamos la ventaja indebida en lo cotidiano, pero exigimos pureza en los puestos estatales.

Al validar el beneficio propio en las pequeñas acciones cotidianas bajo la excusa de que los políticos “roban en grande”, perpetuamos el problema.

Esto nos recuerda un aforismo que, aunque atribuido erróneamente a Maquiavelo, define a la perfección la realidad: “algunos no odian la corrupción, odian no beneficiarse de ella”.