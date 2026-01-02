El cobro de las playas y la basura

Con el tema de la basura en boga y el verano cerca, la gente hace fila para ir a las playas que sí, son para todos, dependiendo de la capacidad para ingreso de autos, pero que quedan igual que un “chiquero” una vez esas personas se van y ¿quién limpia? Les corresponde a las juntas comunales, que no tienen presupuesto, buscar personal para que limpie, ordene y deje otra vez la playa reluciente. Es por ello que en muchas se cobra una cifra irrisoria; además, gente que a veces lleva armas de fuego, forman peleas, en fin no se saben comportar y eso no cambia.