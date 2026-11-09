El cinturón de seguridad, ¿un adorno?

Desde hace varios meses, es alarmante notar cómo el uso del cinturón de seguridad se ha vuelto opcional para muchos pasajeros, incluso cuando el vehículo insiste con alertas sonoras y visuales (ya sea en Uber, taxi, autobús o auto privado). Este dispositivo no es un adorno: desde su invención en 1959, ha demostrado ser la línea entre la vida y la muerte en una colisión. Ante las abultadas estadísticas de accidentes viales en el país, la pasividad no es una opción; la Autoridad de Tránsito necesita endurecer sus controles y asumir una postura mucho más enérgica.