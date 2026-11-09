Al pie del cañón

El cinturón de seguridad, ¿un adorno?

El cinturón de seguridad, ¿un adorno?
Amilkar Rodriguez
09 de noviembre de 2026

Desde hace varios meses, es alarmante notar cómo el uso del cinturón de seguridad se ha vuelto opcional para muchos pasajeros, incluso cuando el vehículo insiste con alertas sonoras y visuales (ya sea en Uber, taxi, autobús o auto privado). Este dispositivo no es un adorno: desde su invención en 1959, ha demostrado ser la línea entre la vida y la muerte en una colisión. Ante las abultadas estadísticas de accidentes viales en el país, la pasividad no es una opción; la Autoridad de Tránsito necesita endurecer sus controles y asumir una postura mucho más enérgica.

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