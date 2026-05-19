Al pie del cañón

El calor y la falta de conciencia

El calor y la falta de conciencia
Lineth Rodríguez
19 de mayo de 2026

La actual crisis climática golpea con fuerza al país, afectando de manera desproporcionada a las regiones áridas y a las comunidades con escasos espacios verdes: hace calor.

Ante esta situación, la respuesta de las autoridades ambientales y de salud ha sido insuficiente, evidenciando una preocupante carencia de estrategias de planificación y educación comunitaria.

De cualquier forma, los ciudadanos se encuentran desamparados, por lo que se vuelve necesaria la concienciación social y la educación ambiental como forma de mitigación.

Tags:
Fenómeno de El Niño
|
golpe de calor
|
humedad
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR