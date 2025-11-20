El amor a la Patria no recoge basura

Hay dos tipos de amor al profesar la alegría por la Selección Mayor de Fútbol, el primero, es aquel que siente orgullo cuando el onceno nos representa, porque lo hace en nombre del país, ellos dejan sus nombres de un lado para tomar el de Panamá y por ello cantamos “Patria” y todas las demás letras. Luego están los fanáticos que solo aparecen para unirse al festejo y muchos de estos fueron los que dejaron la Calle 50 o Avenida Nicanor de Obarrio y la Vía España como un chiquero. “Patria son tantas cosas bellas”, pero esa no.