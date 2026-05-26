Al pie del cañón

El agua, la preocupación de muchos

El agua, la preocupación de muchos
Lineth Rodríguez
26 de mayo de 2026

Ya sea por contaminación, por adquirir una propiedad en zonas históricamente desabastecidas, por recortes ante la sequía o por asentamientos informales de larga data, la crisis del agua no deja de ser noticia y ninguna provincia es ajena a ella.

Ante la proliferación de protestas, queda claro que la solución no compete únicamente al Idaan; exige la participación de todas las autoridades, quienes deben entender que su deber es atender las necesidades de la población, no solo de quienes votaron por ellos, representan a la ciudadanía en general.

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