¿Disciplina férrea o intolerancia interna?

El tema de la Asamblea Nacional, las bancadas y las fracciones independientes está claro: hay un movimiento que va en una línea; el que no se alinea, va a la capilla ardiente a confesar sus pecados o es expulsado si la junta lo decide. Ahora, no es que estas situaciones no sucedan a lo interno de los partidos políticos, claro que existen sus diferencias, lo que pasa es que no las sacan de manera impulsiva y si deben sancionar a alguien lo hacen y avanzan como equipo; cosa que no sucede en Vamos, allí es o caminas así o te vas.