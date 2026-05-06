Defensa esencial

El bullying se ha convertido en una problemática frecuente en la sociedad y en las escuelas, afectando a niños y adolescentes en su desarrollo emocional y social. Por ello, en la actualidad, enseñar a los niños a desarrollar una buena autoestima no es un lujo educativo, sino una base esencial para su bienestar emocional y su desarrollo integral. La forma en que un niño se percibe a sí mismo influye directamente en cómo enfrenta los retos y se relaciona con los demás. Es fundamental enseñarles cuánto valen y el trato que merecen en cualquier entorno.