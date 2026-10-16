Al pie del cañón

Debemos volver con calma

Debemos volver con calma
Lineth Rodríguez
16 de octubre de 2026

El retorno a la normalidad debe ser nuestra gran aspiración colectiva. Si bien la recuperación requiere tiempo, prudencia y un flujo constante de solidaridad y empatía, nada devolverá tanta tranquilidad a los corazones como superar el miedo y retomar la vida que conocíamos antes del sismo. Es completamente normal sentir temor o nervios ante la incertidumbre, y cada proceso es distinto. Sin embargo, el mundo sigue girando: es momento de sanar las heridas y unir fuerzas para mirar hacia el futuro con renovada esperanza.

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Sismo de 7.5 Panamá
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