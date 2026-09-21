Al pie del cañón

Debacle en las redes sociales

Debacle en las redes sociales
Lineth Rodríguez
21 de septiembre de 2026

Hace años se hizo famosa la frase: “dejen de hacer famosa a gente tonta”. Hoy, la realidad en redes sociales es aún peor: se ha puesto de moda lo vulgar, lo chabacano, las groserías y los escándalos constantes. Vivimos una auténtica debacle social. La gente ya no apuesta por aprender, por ver contenido bonito o interesante; se consume lo peor, aquello que no edifica en absoluto a las nuevas generaciones. Y lo más grave: medios de prestigio le dan pantalla a esto, faltando a su principio de educar. Lo peor es que hay una generación que se forma con eso.

Tags:
Redes sociales
|
vulgaridad
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR