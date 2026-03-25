Dañar la propiedad del Estado

Hace poco, la junta de San Francisco reparó una cuneta fea en la salida Paitilla; no pasó una semana cuando un camión rompió una esquina y huyó impune; el conductor se fue sin remordimiento.

Ayer, un articulado “mula” derribó un poste en la rotonda de la Cervecería e intentó escapar. Las cámaras del CON captaron el hecho y lograron detenerlo, pero esto es lo mínimo frente a un tipo de vandalismo constante.

La gente destruye casetas, vidrios y mobiliario público sin pagar un solo centavo por los daños. Es una falta total de civismo.