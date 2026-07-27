Cuidado con los carteristas

Tanto los carteristas como quienes hurtan dentro de vehículos aprovechan la ocasión y el descuido de las personas para actuar. A esto se le conoce como “delito de oportunidad”, que no es más que la circunstancia propicia que el delincuente aprovecha para sustraer la propiedad ajena. Es comprensible la molestia general cuando fuerzan los autos o roban pertenencias, pues todos podemos ser víctimas de ello; sin embargo, como bien nos enseñaron los abuelos, es necesario andar por la calle con cautela y cierta malicia, bien atentos.