Al pie del cañón

Caballerosidad y amabilidad

Caballerosidad y amabilidad
Lineth Rodríguez
11 de agosto de 2025

Ya sabemos que eso de encontrar la caballerosidad en la calle es un tema de debate, sobre todo porque hoy los hombres se ofenden por todo y otros aseguran: “si la mujer quiere igualdad, que aguante”.

En fin, el tema es que ya ni con los adultos mayores hay empatía y aquí entra el respeto y la amabilidad. He visto señoras de pie en el Metro o en el Metrobús, en los malls y hasta en las paradas, mientras gente joven, mujeres - hombres, sentados cómodos, no tienen ni una pizca de bondad. Sepan que todos vamos a llegar a viejos, o por lo menos la mayoría.

Tags:
educación
|
respeto
|
modales
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR