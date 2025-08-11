Caballerosidad y amabilidad

Ya sabemos que eso de encontrar la caballerosidad en la calle es un tema de debate, sobre todo porque hoy los hombres se ofenden por todo y otros aseguran: “si la mujer quiere igualdad, que aguante”.

En fin, el tema es que ya ni con los adultos mayores hay empatía y aquí entra el respeto y la amabilidad. He visto señoras de pie en el Metro o en el Metrobús, en los malls y hasta en las paradas, mientras gente joven, mujeres - hombres, sentados cómodos, no tienen ni una pizca de bondad. Sepan que todos vamos a llegar a viejos, o por lo menos la mayoría.