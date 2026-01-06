Basura en Betania y el aguinaldo

En la calle 66 de Betania, con el Camino Real, hay tinaqueras en los edificios llenas de basura desde el 2025.

Sí, han pasado varios camiones a lo largo de la vía durante todos estos días y han dejado los edificios de esa calle para después, mientras los residentes se preguntan qué se debe hacer para que estos señores de Aseo se lleven los desechos.

Este es un tema que se repite año tras año en enero, pues muchos piden aguinaldo o algún obsequio. La Autoridad de Aseo debería hacer inspecciones para acabar con este problema.