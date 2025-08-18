Autopistas imaginarias, autos reales

Las noches y hasta en días de descanso, las calles más transitadas de la ciudad y hasta los poblados dentro de la metrópolis se convierten en pistas de carrera de motos y autos cuyos mofles suenan tan fuerte, que al pasar activan todas las alarmas de los autos estacionados. La gente se queja del tranque diario, pero apenas tiene una línea de cien metros despejada quiere acelerar sin importar nada siquiera si levanta agua del pavimento y moja a los transeúntes. Semáforos con cámara de adorno, quien infringe la ley es porque no le duele una multa.